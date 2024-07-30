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10:14, 30 июля 2024Мир

В Норвегии обвинили ЕС в превращении Украины в новый Афганистан

Политолог Дизен: ЕС не помешал США превратить Украину в новый Афганистан

Фото: Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) не помешали США превратить Украину в новый Афганистан. Об этом заявил норвежский политолог Гленн Дизен в аккаунте в социальной сети Х.

«В то время, когда США и Великобритания помешали мирному соглашению между Киевом и Москвой в 2022 году, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала Вашингтон превратить Украину в новый Афганистан для причинения вреда России. В знак подчинения, а также отсутствия нравственного достоинства ни один из лидеров Евросоюза не возразил на это», — написал он.

Ранее американский разведчик в отставке Скотт Риттер заявил, что Украину ожидает неизбежное поражение в конфликте с Россией. «Украина проиграла, все это знают, вопрос только в том, когда будут озвучены условия безоговорочной капитуляции», — сообщил он.

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      Дарья Устьянцева
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