Политолог Дизен: ЕС не помешал США превратить Украину в новый Афганистан

Страны Европейского союза (ЕС) не помешали США превратить Украину в новый Афганистан. Об этом заявил норвежский политолог Гленн Дизен в аккаунте в социальной сети Х.

«В то время, когда США и Великобритания помешали мирному соглашению между Киевом и Москвой в 2022 году, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала Вашингтон превратить Украину в новый Афганистан для причинения вреда России. В знак подчинения, а также отсутствия нравственного достоинства ни один из лидеров Евросоюза не возразил на это», — написал он.

Ранее американский разведчик в отставке Скотт Риттер заявил, что Украину ожидает неизбежное поражение в конфликте с Россией. «Украина проиграла, все это знают, вопрос только в том, когда будут озвучены условия безоговорочной капитуляции», — сообщил он.