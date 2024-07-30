В РКН отказались разблокировать сайт фанфиков из-за ЛГБТ-контента

РКН отказался разблокировать сайт фанфиков «Фикбук» из-за ЛГБТ-контента

Роскомнадзор (РКН) отказался снимать блокировку с сайта фанфиков «Фикбук», поскольку на площадке по-прежнему присутствует запрещенный контент. Об этом пресс-служба ведомства сообщила РБК.

«В настоящий момент на сайте "Фикбук" фиксируется наличие запрещенной информации. Основания для разблокировки ресурса отсутствуют», — рассказали в РКН.

«Фикбук» является крупнейшей русскоязычной площадкой для онлайн-публикаций как фанфиков, так и оригинальных историй. Сайт был заблокирован в России 12 июля в связи с отказом удалить контент, содержащий ЛГБТ-пропаганду (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). 30 июля «Фикбук» сообщил об ограничении доступа к подобному контенту для россиян.

Ранее РКН обратился к гендиректору Google LLC Сундару Пичаи с требованием разблокировать больше 200 российских YouTube-аккаунтов. В ведомстве считают блокировку ряда российских каналов недопустимой и противоречащей принципам свободного распространения информации мерой.

