Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:02, 30 июля 2024Интернет и СМИ

В РКН отказались разблокировать сайт фанфиков из-за ЛГБТ-контента

РКН отказался разблокировать сайт фанфиков «Фикбук» из-за ЛГБТ-контента

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Роскомнадзор (РКН) отказался снимать блокировку с сайта фанфиков «Фикбук», поскольку на площадке по-прежнему присутствует запрещенный контент. Об этом пресс-служба ведомства сообщила РБК.

«В настоящий момент на сайте "Фикбук" фиксируется наличие запрещенной информации. Основания для разблокировки ресурса отсутствуют», — рассказали в РКН.

«Фикбук» является крупнейшей русскоязычной площадкой для онлайн-публикаций как фанфиков, так и оригинальных историй. Сайт был заблокирован в России 12 июля в связи с отказом удалить контент, содержащий ЛГБТ-пропаганду (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). 30 июля «Фикбук» сообщил об ограничении доступа к подобному контенту для россиян.

Ранее РКН обратился к гендиректору Google LLC Сундару Пичаи с требованием разблокировать больше 200 российских YouTube-аккаунтов. В ведомстве считают блокировку ряда российских каналов недопустимой и противоречащей принципам свободного распространения информации мерой.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      Кроссовки с дырками, поношенная одежда и старые сумки. Почему молодежь по всему миру больше не покупает новые вещи?

      Медведев вышел в следующий раунд Олимпиады-2024

      На Олимпиаде встретились самый высокий и самый низкий баскетболисты

      На Украине рассказали о реакции главы МИД Китая на приглашение в страну

      В ДНР назвали первый шаг Украины на пути к мирным переговорам

      На Украине заявили об отсутствии у Зеленского плана мирного урегулирования конфликта

      Федор Конюхов установил новый мировой рекорд

      В РКН отказались разблокировать сайт фанфиков из-за ЛГБТ-контента

      Белый дом попытался оправдать слова Байдена о «мертвом» спикере Палаты представителей

      Власти Мали начали расследование подготовки террористов украинскими инструкторами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше