Во Франции назвали церемонию открытия Олимпиады посланием свободы

Глава МВД Франции Дарманен назвал церемонию открытия Олимпиады посланием свободы

Глава МВД Франции Жеральд Дармане заявил, что церемония открытия Олимпийских игр-2024 в Париже стала «посланием свободы». С таким мнением он выступил в эфире France 2.

Дарманен назвал церемонию открытия Олимпиады посланием свободы и таким образом ответил на критику постановки, которая стала пародией на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», где Христа и его учеников заменили бородатая женщина и переодетые в женщин мужчины.

«Некоторые картины могут нравиться или не нравиться, это был мой случай. Но я думаю, что не следует понимать их как нечто иное, кроме того, что Франция оставляет в качестве послания, послания свободы», — отметил он.

Церемония открытия Олимпиады состоялась в Париже 26 июля. Мероприятие впервые прошло не на стадионе, а в городе, в том числе на Сене, по которой плыли суда с артистами и делегациями стран.

Событие вызвало неоднозначную реакцию общественности. На родине Олимпийских игр в Греции ее посчитали крахом цивилизации из-за того, что трансвеститы изображали Тайную вечерю.