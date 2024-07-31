Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:00, 31 июля 2024Россия

В Госдуме предсказали эффект от выплаты 400 тысяч рублей подписавшим контракт на СВО

Депутат Колесник: выплата 400 тысяч рублей привлечет новых контрактников
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предсказал эффект от введения в России новой выплаты в размере 400 тысяч рублей для подписавших контракт на участие в специальной военной операции (СВО). В беседе с «Лентой.ру» депутат предположил, что эти средства помогут привлечь новых контрактников.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате участникам специальной военной операции (СВО), которые заключили контракт с Минобороны. Выплату в размере 400 тысяч рублей получат те, кто заключит контракт на службу в зоне СВО с 1 августа до 31 декабря 2024 года. Местным властям глава государства рекомендовал выплачивать еще по 400 тысяч из регионального бюджета.

«Я думаю, что это, конечно, поможет в наборе личного состава. Человек, скорее всего, отдаст эти деньги семье, которой будет полегче. Помогать надо не только морально, но и финансово, материально. Много материальной помощи есть по инициативе президента, правительства, Государственной думы», — рассказал Колесник.

Материалы по теме:
«Об этом уже знает и наш враг». В Генштабе России назвали возможный срок завершения СВО
«Об этом уже знает и наш враг». В Генштабе России назвали возможный срок завершения СВО
2 июля 2024
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь» В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь»В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
24 июля 2024
«Нас не любят ни свои, ни чужие» Российские снайперы о многодневных рейдах на передовую и тяжелых дуэлях с бойцами ВСУ
«Нас не любят ни свои, ни чужие»Российские снайперы о многодневных рейдах на передовую и тяжелых дуэлях с бойцами ВСУ
3 июля 2024

23 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что контрактники при поступлении на службу получат единовременную выплату в размере 1,9 миллиона рублей. Денежные вознаграждения полагаются тем, кто заключил контракт с оборонным ведомством с 23 июля 2024 года.

Кроме того, в июле в Ростовской области резко увеличили размер единовременной выплаты при заключении контракта с Минобороны для участия в СВО. Добровольцы, заключившие контракт с 27 июля по 31 августа, получат 1,2 миллиона рублей. 1,8 миллиона рублей выплатят контрактникам в Санкт-Петербурге — размер выплаты до этого составлял 1,3 миллиона рублей единовременно.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Обороноспособность государства в приоритете». Госдума отказала многодетным отцам в отсрочке от мобилизации

      Российские пограничники завершили работу в аэропорту Звартноц в Армении

      В США усомнились в существовании Украины

      В Госдуме высказались о судьбе отсрочки от мобилизации для многодетных отцов

      Бакальчук захотела процитировать певицу Алсу на фоне ситуации с разводом

      Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить лазером в небе

      Космический корабль прокатился по трассе в российском регионе и попал на видео

      Урожайность в России захотели повысить с помощью дронов-агрономов

      Раскрыты самые эффективные способы укрепить мышцы ног

      Российские генералы отказались признать вину в получении 64,5 миллиона рублей взятки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше