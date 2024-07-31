В Госдуме предсказали эффект от выплаты 400 тысяч рублей подписавшим контракт на СВО

Депутат Колесник: выплата 400 тысяч рублей привлечет новых контрактников

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предсказал эффект от введения в России новой выплаты в размере 400 тысяч рублей для подписавших контракт на участие в специальной военной операции (СВО). В беседе с «Лентой.ру» депутат предположил, что эти средства помогут привлечь новых контрактников.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате участникам специальной военной операции (СВО), которые заключили контракт с Минобороны. Выплату в размере 400 тысяч рублей получат те, кто заключит контракт на службу в зоне СВО с 1 августа до 31 декабря 2024 года. Местным властям глава государства рекомендовал выплачивать еще по 400 тысяч из регионального бюджета.

«Я думаю, что это, конечно, поможет в наборе личного состава. Человек, скорее всего, отдаст эти деньги семье, которой будет полегче. Помогать надо не только морально, но и финансово, материально. Много материальной помощи есть по инициативе президента, правительства, Государственной думы», — рассказал Колесник.

23 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что контрактники при поступлении на службу получат единовременную выплату в размере 1,9 миллиона рублей. Денежные вознаграждения полагаются тем, кто заключил контракт с оборонным ведомством с 23 июля 2024 года.

Кроме того, в июле в Ростовской области резко увеличили размер единовременной выплаты при заключении контракта с Минобороны для участия в СВО. Добровольцы, заключившие контракт с 27 июля по 31 августа, получат 1,2 миллиона рублей. 1,8 миллиона рублей выплатят контрактникам в Санкт-Петербурге — размер выплаты до этого составлял 1,3 миллиона рублей единовременно.