Россия назвала слова представителя МОК о «спорте вне политики» цинизмом

Захарова заявила о двойных стандартах МОК в вопросе отстранения стран от игр

Заявления представителя Международного олимпийского комитета (МОК) Марка Адамса о «спорте вне политики» представляют из себя двойные стандарты и откровенный цинизм. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Адамс ответил на жалобу Палестины в связи с допуском Израиля до Олимпийских игр словами о том, что в мире каждый день происходят несколько десятков войн, и если бы МОК принимал жалобы всех команд, то в Олимпиаде никто не стал бы участвовать. Захарова напомнила, что МОК не отстранял США от участия в Олимпиадах из-за войн во Вьетнаме и Ираке, а команда Украины продолжала участвовать в соревнованиях, несмотря на конфликт в Донбассе.

При этом она подчеркнула, что МОК неоднократно отстранял другие страны по менее серьезным причинам: команды КНДР и Индонезии не допустили до ОИ-1964 из-за участия в «Играх новых развивающихся сил», Афганистан пропустил Олимпиаду в 2000 году из-за дискриминации женщин, а Гватемала не участвовала в соревнованиях в 2022 году из-за разногласий местного Конституционного суда с национальным олимпийским комитетом.

«После прозвучавшего от МОК чудовищного заявления в адрес палестинцев, которые погибают десятками тысяч, адекватные люди вздрогнули от крайней степени откровенного цинизма купленных Западом чиновников от мирового спорта», — написала Захарова. Она также назвала отстранение России и Белоруссии «вопиющим случаем политики расовой дискриминации и двойных стандартов».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, почему он отказался ехать на открытие Олимпийских игр в Париже. По его словам, такое решение он принял по просьбе своей 13-летней внучки.