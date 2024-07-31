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13:36, 31 июля 2024Россия

В России сын майора полуголым пролез в закрытый ТЦ и попал на видео

В Екатеринбурге сын майора таможни на Урале полуголым пролез в закрытый ТЦ

В Екатеринбурге сын майора уральской таможни полуголым пролез в закрытый торговый центр (ТЦ) «Небо». Действия россиянина попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На представленном ролике видно, как молодой человек подходит ко входу в учреждение. Его не смущает закрытая стеклянная дверь — парень выбивает ее ногой и оказывается внутри. Там он проползает под валидатором, и через какое-то время поднимается по лестнице.

Как выяснило издание, молодой человек бесцельно бродил по пустым офисным помещениям. Из здания он ничего не украл. Сотрудники полиции составили в отношении горожанина административный протокол. Причину своего поступка он так и не сумел объяснить оперативникам.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге сын депутата Госдумы Олега Нилова украл со стоянки дорожные конусы.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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