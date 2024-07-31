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07:54, 31 июля 2024Бывший СССР

Военврач с позывным Михалыч рассказал о необычных случаях на СВО

Военный хирург Михалыч: Украина ведет войну без правил
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военный врач войск специального назначения с позывным Михалыч принял участие в семи конфликтах и вышел в запас, но гибель его зятя в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине вынудила его вернуться в строй. Об отличиях нынешнего конфликта от предыдущих он рассказал RT.

Его зять Иван Кардашов был ранен в ходе боев на Южно-Донецком направлении. Ему не смогли оказать помощь в Луганске и отправили на лечение в Ростов-на-Дону, однако по дороге боец истек кровью и умер.

Украинцы ведут войну без правил. Она в корне отличается от всех предыдущих конфликтов, в которых мне приходилось участвовать

Военврач с позывным Михалыч

Михалыч рассказал о беседе с одним из руководителей медицинской службы, который признался, что сейчас многих врачей нужно дополнительно обучать. «"Михалыч, к сожалению, у нас сейчас таких специалистов ноль целых ноль десятых. Надо учить". И я понял, для чего нужен запас, и пошел снова в строй», — рассказал военный хирург.

Он подчеркнул, что многие врачи, работающие на СВО, никогда не сталкивались с ранениями от кассетных боеприпасов, а также совершенно не ожидали диверсий от местных жителей, отравивших воду.

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По словам Михалыча, Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 2023 года стали использовать разрывные пули, которые не так давно поступили на вооружение армии США. Однажды такая пуля попала в голову бойца, но не разорвалась, и врачам удалось ее извлечь. Были также и случаи, когда российских солдат жгли фосфорными боеприпасами. Военнослужащие могли погибнуть, если бы не Михалыч, который вовремя сказал бойцам надеть маски и укрыться.

Ранее житель Башкирии Закир Ташматов отправился в зону СВО вместо своего сына Олега, погибшего в 2022 году под Херсоном. Он также взял позывной сына - Клен, «чтобы враг знал, что Клен жив».

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      Артём Верейкин
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