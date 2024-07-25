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19:34, 25 июля 2024Бывший СССР

Российский разведчик получил тяжелое ранение. Чтобы выжить, он отрезал себе руку и сам дошел до медиков

Разведчик ВС России отрезал себе руку и прошел километр до врачей

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Раненый российский разведчик был вынужден отрезать себе руку, чтобы выжить. Лишь спустя время он смог получить помощь врачей.

Telegram-канал «Mash на Донбассе» сообщил, что военнослужащий наступил на противопехотную мину под Часовым Яром. В результате взрыва он упал и задел вторую мину. Когда к нему подбежали сослуживцы, боец попросил их отрезать ему наполовину оторванную руку, но те отказались.

Тогда разведчик взял ножницы из аптечки и сделал это сам. Затем он пошел до квадроцикла медиков. Те отвезли его к полевым хирургам. Российскому разведчику пришлось пройти до медиков километр. Несмотря на большую потерю крови, ранение стопы, осколки в голове и по всему телу, военного смогли спасти.

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Ранее российские бойцы уже рассказывали о спасении благодаря удачному случаю

В июне стало известно, что в зоне специальной военной операции (СВО) женщина-фельдшер смогла спастись благодаря подаренной ей десятилетним сыном игрушке в виде кота. Медик уже полтора года спасает российских военных на поле боя — она ушла в зону СВО добровольцем. Женщина попала под мощный обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Кременной. Когда медик пыталась скрыться от атаки, с ее рюкзака сорвалась игрушка-талисман. Женщина не смогла оставить на земле подарок сына и прыгнула в окоп, чтобы подобрать его. Именно это и спасло ей жизнь — в тот же момент рядом раздался взрыв.

Незадолго до этого жизнь участнику СВО из Воронежской области спасли письма детей. На боевом задании военного с позывным Палладий атаковали беспилотники ВСУ — они сбросили на него две гранаты. Он смог увернуться от одного снаряда, но осколки второй гранаты пробили его униформу. Военного спасли письма, лежавшие в кармане.

Еще один солдат спасся благодаря небольшому талисману, который подарила ему жена. После обстрела он позвонил ей и сообщил о ранении. Попавший в мужчину осколок не достиг сердца благодаря лежавшей в кармане подорожнице. Попав в куклу-талисман, осколок изменил траекторию.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Минобороны рассказало о ходе боев в районе Часова Яра

В июле оборонное ведомство докладывало, что российские войска улучшили положение по всему переднему краю в районе города Часов Яр в ДНР. В ходе боев на данном направлении военные продолжают наносить поражение подразделениям противника.

Командующему Национальной гвардией Украины Александру Пивненко пришлось согласиться с тем, что на фронте сложилась трудная для ВСУ ситуация. Он заявил о необходимости провести закупку вооружений и выстроить новые укрепления для украинских войск.

Генеральный штаб ВСУ сообщал, что наиболее напряженная обстановка сохраняется на кураховском и покровском направлениях. В ведомстве добавляли, что в районе Красногоровки, Георгиевки, Прасковеевки и Константиновки продолжаются боестолкновения.

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      Алина Гончарова
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