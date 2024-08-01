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10:22, 1 августа 2024Из жизни

Эскортник из Африки рассказал о свиданиях с Анналеной Бербок. Глава МИД Германии пользуется его услугами уже два года

Daily Post: глава МИД ФРГ Бербок два года пользуется интим-услугами африканца

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Эскортник из Африки Кингсли рассказал, что оказывал свои услуги главе МИД Германии Анналене Бербок. Подробности их свиданий он раскрыл в интервью Daily Post.

Последние пять лет мужчина оказывает интимные услуги женщинам из Европы. По его словам, большинство из них — влиятельные особы, которые занимают руководящие посты в разных странах. Одной из самых незабываемых клиенток, которая выделялась среди остальных, Кингсли назвал «министра из Германии».

Бербок познакомилась с ним в 2022 году во время визита в Нигерию

Жиголо из Африки назвал имя своей клиентки и рассказал, что познакомился с ней в декабре 2022 года. Тогда глава МИД Германии была в Абуджу, столице Нигерии, с рабочим визитом. Мужчина упомянул, что она была одета в красивое малиновое платье.

«Мы хорошо провели вечер, поговорили, а потом она дала понять, что ей нравится компания красивого черного джентльмена», — добавил он. Кингсли признался, что провел с женщиной-министром «удивительную, фантастическую ночь», после чего она ушла.

Кадр: Daily Post

Но это была не последняя их встреча. По словам эскортника, спустя полгода «Анналена позвонила и попросила сопровождать ее в поездке в ЮАР». Всего Бербок встречается с ним, по словам мужчины, около двух раз в год из-за характера своей работы. При этом они даже не проводят вместе полноценный день, в основном времени хватает только на одну ночь.

Последний раз Кингсли встречался с клиенткой меньше недели назад

По словам мужчины, Бербок звонила ему в июле с просьбой забронировать им какое-нибудь место, где они могли бы «хорошо провести время без помех». «По прибытии я понял, что она действительно измотана. Она рассказала о своем визите в Сенегал и о давлении, которое она испытывала на работе, о том, какое давление она испытывает все время. Я видел, что она скучает по мне», — поделился жиголо.

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Они встретились в Абиджане, Кот-д'Ивуар. Согласно данным на сайте МИД Германии, в последнее время Бербок несколько раз посещала африканские страны. В списке числится также и Абуджа в декабре 2022 года — именно там и в то время, по рассказу Кингсли, министр познакомилась с ним. При этом благодаря фотографиям можно заметить, что в Нигерии министр действительно была одета в малиновое платье. Через шесть месяцев, согласно информации на сайте, Бербок посещала Преторию.

«Таким образом, интервью дает возможность предположить, что Анналена Бербок уже несколько лет занимается сексом с жиголо в Африке», — пришли к выводу журналисты немецкого издания Zeitgeschenen, которые изучили информацию о поездках министра.

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Кингсли признался, что свидание с ним в среднем стоит 1000-1500 евро. При этом для высокопоставленных персон плата чуть выше — от 2500 до 3500 евро за ночь. Также клиенты должны покрывать все расходы на поездку. «Я бы сказал, что это очень профессионально, но также и довольно лично. Эти женщины ищут компанию, перерыв в своей громкой жизни и давлении, которое с ней связано», — добавил африканец.

По его мнению, его клиентки «не просто ищут секса», а хотят провести время с умным и интеллигентным мужчиной, который может скрасить их одиночество. «Они ищут компанию и эмоциональную связь, которая им нужна. Они очень богатые и состоятельные женщины, но правда в том, что они очень одиноки и нуждаются в ком-то без обязательств. В ком-то, кто даст им этот эмоциональный комфорт, даст им все необходимое внимание без каких-либо обязательств. Я могу их понять», — подытожил жиголо.

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      Маргарита Миронова
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