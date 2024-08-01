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09:00, 1 августа 2024Россия

Минобороны отчиталось о ходе третьего этапа учений России с тактическим ядерным оружием

МО: ВС России отработали получения учебных боеприпасов на ядерных учениях

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В ходе третьего этапа учений с тактическим (нестратегическим) ядерным оружием личный состав Вооруженных сил (ВС) России отработал ряд задач. Об этом отчиталось Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов, а также подразделения авиации Воздушно-космических сил отработали вопросы получения специальных учебных боеприпасов, Они также произвели выход в назначенные районы и приступили к снаряжению ракет-носителей и авиационных средств поражения.

Третий этап учений нестратегических ядерных сил начался в среду, 31 июля. Он направлен на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения тактического ядерного оружия к выполнению боевых задач. Минобороны показало учения на видео.

Первый этап учений прошел в мае, второй стартовал в июне. Учения связаны с необходимостью быть готовыми дать ответ на действия Запада, объяснял тогда зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Тактическое (нестратегическое) ядерное оружие — одна из разновидностей ядерного оружия. Оно характеризуется пониженной мощностью и используется для поражения крупных целей и скоплений сил противника на фронте и в ближайшем тылу. Такой тип оружия может быть выполнен в виде бомб, артиллерийских снарядов, наземных мин, глубинных бомб, торпед с боеголовками, снарядов для зенитно-ракетных комплексов и ракет малой дальности

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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