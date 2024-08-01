Предсказана судьба ХАМАС после гибели двух лидеров

Политолог Тарасов назвал маловероятным исчезновение ХАМАС после гибели лидеров

Несмотря на убийство двух лидеров, палестинское исламистское радикальное движение ХАМАС вряд ли исчезнет, считает политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов. О его судьбе он высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Маловероятно, что он исчезнет с политической сцены, хотя тенденция объединения с [Движением за национальное освобождение Палестины] ФАТХ уже налицо, китайцы провели в Пекине специальную встречу лидеров и так далее», — поделился политолог.

По его словам, по ХАМАС нанесены серьезные удары, и ситуация обостряется. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, как на произошедшее отреагируют другие игроки, прежде всего, США и арабские страны.

«Беспрерывные атаки ни к чему хорошему не приведут. Израиль ведет политику на грани, и теперь самое главное удержать группировки, Иран от ударов. Во всяком случае [верховный лидер Ирана Али] Хаменеи заявил, что ответный удар по Израилю будет. Почему? Потому что Израиль нарушил все правила, нанеся удар по иностранному гражданину на территории чужого государства. Это просто геополитическая наглость», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее израильская армия совместно с разведкой заявила о ликвидации в секторе Газа лидера боевого крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа. Вскоре зампредседателя движения Халил аль-Хайя опроверг информацию.

31 июля в Иране в результате ракетного удара погиб глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. При этом представители израильской армии отказались взять на себя ответственность за этот инцидент.

