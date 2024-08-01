Врач предупредила о незаметных паразитах на коже человека

Дерматолог Жовтан: на коже человека могут долго жить невидимые вши и клещи

На коже человека могут находиться паразиты, которые долгое время остаются незаметными. О невидимых обитателях на поверхности кожи россиян предупредила врач-дерматолог Наталия Жовтан, ее цитирует Пятый канал.

По ее словам, в основном незаметными могут быть чесоточный клещ и клещ демодекс. Они вызывают кожное заболевание, называющееся демодекоз. «Это педикулез, это вши, лобковые вши, головная вошь, также платяная вошь, которые могут достаточно долго присутствовать на теле хозяина, причем никак себя не проявлять», — объяснила врач.

Если человек заразился такими паразитами, у него появятся кожный зуд, а также раздражение, покраснение и гнойники на коже. Кроме того, дополнительно может повыситься температура тела. При появлении подобных симптомов Жовтан посоветовала сразу обратиться к врачу.

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