На Украине заметили деревянный F-16

РГ: на Украине заметили полномасштабный деревянный макет истребителя F-16

На Украине заметили полномасштабный деревянный макет истребителя F-16. На соответствующую фотографию, распространяющуюся в социальных сетях, обратила внимание «Российская газета» (РГ).

Издание пишет, что макет самолета, вероятно, изготовлен и фанеры, и может использоваться в качестве ложной цели. «Правда, на настоящий самолет она похожа мало. Например, отсутствует фонарь кабины пилота, вместо шасси — пеноблоки, есть масса других существенных огрехов», — говорится в публикации.

Там допустили, что прикрытый сетями макет может быть размещен на одном из украинских аэродромов в качестве ложной цели для российской стороны.

В октябре 2023 года Telegram-канал «Военный Осведомитель» заметил, что построенный российскими военными деревянный макет буксируемой гаубицы позволил отвлечь вооруженный бомбами беспилотник «Баба-Яга» Вооруженных сил Украины.