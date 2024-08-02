В России высказались о связи обмена заключенными с Западом с переговорами по Украине

Депутат Новиков: обмен показал, что контакты РФ и Запада прерваны не полностью

Обмен заключенными между Россией и Западом показал, что контакты на уровне дипломатических представительств прерваны не полностью, отметил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Новиков. В беседе с «Лентой.ру» депутат высказался о связи обмена с переговорами по Украине.

«Надо понимать, что проведенный обмен — это не какая-то спонтанно возникшая акция. Такого рода события долго готовятся. Мы видели, что круг людей, подлежащих обмену, оказался достаточно большим и с одной, и с другой стороны», — сообщил Новиков.

Депутат заметил, что политическая жизнь на момент переговорного процесса по обмену заключенными не останавливалась.

«Продолжалась специальная военная операция. Продолжались политические события. Продолжалась борьба в Соединенных Штатах Америки. Поэтому говорить о том, что сам по себе обмен может стать каким-то водоразделом во взаимоотношениях между странами, было бы неверно, учитывая то, что это событие на большой дистанции», — добавил он.

Когда мы говорим об обмене здесь, скорее мы получили факт, подтверждающий то, что каналы связи между странами стали ограниченными, но не полностью прерваны. Это означает, что и в Москве, и в Вашингтоне есть понимание того, что ситуацию можно доводить до определенного предела, но до самой острой угрозы — угрозы перерастания конфликта в мировую войну с использованием ядерного оружия — дело доводить нельзя Дмитрий Новиков первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам

При этом Новиков добавил, что уже и на Украине все чаще стали говорить о возобновлении переговоров с Россией.

«Из самого Киева стали звучать заявления о необходимости и возможности проведения переговоров даже без предварительных условий в формате специальной международной конференции с участием Москвы», — заключил он.

1 августа состоялся крупнейший за последние годы обмен заключенными между Россией и странами Запада. Переговоры проходили тайно в течение нескольких месяцев. В Россию вернулись восемь человек, осужденных в западных странах, а также два ребенка.

