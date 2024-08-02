«Рекомендуем перейти на другие платформы». В Госдуме заявили о скорой блокировке Google, Android и iOS

Депутат Диденко: Google, Android и iOS могут быть заблокированы в России

Депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко заявил, что в России скоро будут заблокированы Google, Android и iOS. Об этом он рассказал порталу RuNews24.

Это произойдет не по нашей инициативе. Госслужащим и чиновникам уже давно запрещено пользоваться этими платформами, особенно тем, кто имеет доступ к конфиденциальной информации. Это был первый намек на то, что вам нужно перейти на другие платформы Алексей Диденко депутат Госдумы

Депутат уже сейчас посоветовал перейти на другие платформы представителям бизнеса и ученым.

Кроме того, он отметил, что не видит в этой инициативе ничего трагического. В пример Диденко привел блокировку доступа к платформе Netflix — стриминговая платформа приняла решение приостановить деятельность в России в марте 2022 года. По его словам, тогда многие россияне выразили свое недовольство, но впоследствии все успокоились. «Просто сейчас мы сталкиваемся с ограничениями, и мы тоже будем вынуждены их ввести. Это очевидно», — объяснил он.

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

На слова Диденко отреагировала Мизулина

После публикации материала на слова депутата о блокировке популярных в России платформ в своем Telegram-канале отреагировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Это какой-то перебор. Чем пользоваться-то, если большая часть смартфонов у россиян на андроиде? Екатерина Мизулина глава Лиги безопасного интернета

Позже в беседе с другими СМИ Диденко пояснил, что его слова — это всего лишь предположение. «Какого-то решения я знать не могу, но перспектива такая имеется (...). То есть даже закон никакой не надо принимать. Если будут нарушать, они будут получать определенные санкции», — объяснил депутат, отметив, что «перспектива очевидна».

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Кроме того, Диденко указал, что, скорее всего, американские компании «не остановятся на замедлении» платформы YouTube и начнут использовать все доступные у них площадки. «Поэтому дойдет время и до iOS, потому что они в своем неистовстве могут зайти очень далеко», — отметил Диденко.

Ранее в России стали замедлять YouTube

На прошлой неделе глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что в России произойдет замедление YouTube. Позже он объяснил свои слова, указав, что американский видеохостинг не может оплачивать услуги российских дата-центров.

По его словам, последнее время скорость загрузки YouTube снизилась до 40 процентов. При этом, по прогнозам депутата, к концу текущей недели она может снизиться до 70 процентов. «И связано это в первую очередь с действиями (а точнее бездействием) самого YouTube», — объяснил депутат.

Хинштейн подчеркнул, что основной объем видеоконтента платформы хранится на серверах Google в РФ, размещенных на инфраструктуре операторов связи и в ряде крупных дата-центров. А так как Google поддержал санкции и обанкротил свое подразделение в стране, корпорация не может официально оплачивать услуги дата-центров в России, подчеркнул депутат.

Накануне, 1 августа, россияне массово сообщили о сбоях в работе YouTube. Ненормированная работа видеохостинга началась около 1:00 по московскому времени. Больше всего жалоб поступало из Москвы. В Google на это сообщили, что неполадки в работе YouTube не связаны с техническими проблемами на стороне компании.