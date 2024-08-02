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15:52, 2 августа 2024Интернет и СМИ

В Госдуме заявили о скорой блокировке Google, Android и iOS

Депутат Диденко заявил о скорой блокировке Google, Android и iOS в России

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Депутат Госдумы Алексей Диденко заявил, что в России скоро будет заблокирован Google, а вместе с ним Android и iOS. Такое мнение он высказал в беседе с RuNews24.

Депутат прокомментировал неполадки в работе YouTube, произошедшие 1 августа, и посоветовал «не цепляться» за сервис.

«Скоро Google будет заблокирован, а вместе с ним и Google Android. Также будет заблокирован iOS, и это произойдет не по нашей инициативе», — предположил Диденко. Он также заявил, что госслужащим и чиновника давно запрещено пользоваться этими платформами.

Депутат отметил, что когда россияне лишились доступа к некоторым иностранным сервисам, как Netflix, трагедии не случилось.

Раннее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что американский видеохостинг YouTube не может оплачивать услуги российских дата-центров. Он напомнил, что скорость загрузки YouTube за последнее время снизилась до 40 процентов, а к концу следующей недели может снизиться до 70 процентов.

Позже, 1 августа, россияне сообщили о сбоях в работе видеохостинга. В Google заявили, что они не связаны с техническими проблемами на стороне компании.

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