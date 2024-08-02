Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Феликс Оже-Альяссим
0:2
Завершен
Карлос Алькарас
Олимпиада (м)
Новак Джокович
Сегодня
20:00 (Мск)
Лоренцо Музетти
Олимпиада (м)
Франция
Сегодня
22:00 (Мск)
Германия
Олимпийские игры (м)|Группа B. 3-й тур
Акрон
Завтра
15:00 (Мск)
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|3-й тур
Зенит
Завтра
17:30 (Мск)
Ростов
МИР Российская Премьер-лига|3-й тур
19:16, 2 августа 2024Спорт

Россиянка Андреева станет самым молодым призером Олимпиады в теннисе за 32 года

Россиянка Мирра Андреева станет самым молодым призером ОИ в теннисе за 32 года

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева станет самым молодым призером Олимпиады в этом виде спорта за последние 32 года. Об этом сообщает «Чемпионат».

Ранее 17-летняя спортсменка в паре с соотечественницей Дианой Шнайдер вышла в финал Игр-2024 в парном разряде и гарантировала России первую медаль на соревнованиях. С 1992 года в теннисе не было более молодых призеров Олимпиад.

На ОИ-1992 в Барселоне победу в женском одиночном разряде одержала 16-летняя американка Дженнифер Каприати. В финале она обыграла немку Штеффи Граф.

Андреева и Шнайдер проведут матч за золото в воскресенье, 4 августа. Их соперницами будут итальянки Жасмин Паолини и Сара Эррани.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Дом в Англии, Bentley и учеба за границей. Раскрыты богатства и роскошная жизнь семьи задержанного российского сенатора

      В США расследуют сделку администрации Байдена с обвиняемыми в терактах 11 сентября

      ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру в Херсонской области

      Россиянка Андреева станет самым молодым призером Олимпиады в теннисе за 32 года

      В Госдуме сообщили об обмене телами солдат с Украиной в соотношении 6 к 1

      Раскрыта сумма полученной арестованным замгубернатора российского региона взятки

      В Раде назвали самые коррумпированные министерства на Украине

      Россиянкам посоветовали украшать одну вещь в гардеробе брошами с рынка

      В Европе заявили о завершении энергетического кризиса

      Владимир Пресняков уехал из России ради отпуска с сыном

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше