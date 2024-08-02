Россиянка Андреева станет самым молодым призером Олимпиады в теннисе за 32 года

Россиянка Мирра Андреева станет самым молодым призером ОИ в теннисе за 32 года

Российская теннисистка Мирра Андреева станет самым молодым призером Олимпиады в этом виде спорта за последние 32 года. Об этом сообщает «Чемпионат».

Ранее 17-летняя спортсменка в паре с соотечественницей Дианой Шнайдер вышла в финал Игр-2024 в парном разряде и гарантировала России первую медаль на соревнованиях. С 1992 года в теннисе не было более молодых призеров Олимпиад.

На ОИ-1992 в Барселоне победу в женском одиночном разряде одержала 16-летняя американка Дженнифер Каприати. В финале она обыграла немку Штеффи Граф.

Андреева и Шнайдер проведут матч за золото в воскресенье, 4 августа. Их соперницами будут итальянки Жасмин Паолини и Сара Эррани.