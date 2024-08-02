В Европе заявили о завершении энергетического кризиса

Глава Shell Саван: энергетический кризис в Европе закончился

Энергетический кризис в Европе закончился, поскольку цены на газ, нефть и электричество снизились и стабилизировались до уровней, наблюдавшихся до его начала, заявил Financial Times (FT) исполнительный директор Shell Ваэль Саван.

«В этом квартале мы увидели, что во всем энергетическом комплексе, возможно, в большей степени, чем в любом из предыдущих кварталов за последнее время, мы возвращаемся к нормализованному уровню цен и маржи, который был до 2022 года», — указал Саван.

О завершении энергокризиса в Европе заявляли в последнее время уже не раз. Выход из него объясняли политическими мерами, импортом сжиженного природного газа (СПГ) и даже удачной погодой. А, например, канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что страна смогла найти источники для замены поставок российского газа и назвал это причиной для гордости.

Тем не менее РФ остается в тройке крупнейших поставщиков природного газа на европейский энергетический рынок, лишь немного уступая по объему поставок Алжиру. При этом почти половина газового импорта поставляется в страны Евросоюза из Норвегии. Помимо этого российские компании в январе — мае 2024 года увеличили поставки удобрений в ЕС на 70 процентов в годовом выражении, до 1,9 миллиона тонн. Резкий рост закупок объясняют тем, что они оказались для европейцев выгоднее собственного производства из-за дорогого газа.