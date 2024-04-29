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17:26, 29 апреля 2024Мир

Стало известно о выходе Европы из газового кризиса при помощи политики и удачи

FT: Европа вышла из энергетического кризиса 2022 года благодаря политике и удаче

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) вышли из газового энергетического кризиса 2022 года благодаря политическим мерам, импорту сжиженного природного газа (СПГ), а также удаче из-за погодных условий. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

«Благодаря расширению импортных мощностей значительное количество газа можно было бы в краткосрочной перспективе перенаправить из Азии в Европу, поэтому это было действительно важной частью борьбы с кризисом», — приводит издание слова исполнительного директора немецкой энергетической компании Майкла Льюиса.

Однако авторы материала подчеркивают, что краткосрочный успех Евросоюза не означает хорошее состояние всей энергетической системы. В частности, Европа теперь находится в сильной зависимости от исторически нестабильных рынков СПГ, что негативно скажется на конкурентном потенциале промышленности. Кроме того, нынешняя ситуация делает невозможным выполнение обязательств, взятых в рамках построения зеленой энергетики.

Ранее глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что цена на газ вырастет очень быстро, если ЕС введет санкции на поставки российского СПГ с «Ямал СПГ». Топ-менеджер признал, что такое развитие событий будет выгодным для его компании, поскольку «TotalEnergies не получает миллиарды долларов от участия в "Ямал СПГ", а только несколько сотен миллионов долларов, которые компания сможет легко амортизировать за счет других СПГ-проектов».

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      Максим Габриелян
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