В Кремле оценили участие в Олимпиаде-2024 проваливших гендерный тест боксерш

Песков: олимпийское движение становится жертвой псевдолиберальных проявлений

Пресс‑секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков оценил выступление провалившей гендерный тест боксерши Иман Хелиф из Алжира в женских соревнованиях на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

Песков выразил сожаление о том, что международное олимпийское движение девальвируется, отметив, что не смотрел боксерский турнир на ОИ. «Спорт, к сожалению, становится жертвой псевдолиберальных проявлений, которые граничат иногда с извращениями», — посчитал он.

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) выступили в защиту Хелиф, подчеркнув, что она прошла все проверки перед ОИ. При этом Международная ассоциация бокса (IBA) осудила МОК за допуск боксерши к Играм.

На Олимпиаде-2024 итальянка Анджела Карини отказалась продолжать бой с Хелиф после того, как пропустила несколько ударов. При объявлении победителя итальянка не стала жать руку сопернице, потом опустилась на колени и заплакала.

В 2023 году IBA отстранила Хелиф во время чемпионата мира из‑за несоответствия критериям допуска. Результаты гендерного теста показали, что спортсменка имеет ХY‑хромосомы и повышенный уровень тестостерона.