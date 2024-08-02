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11:38, 2 августа 2024Спорт

МОК осудили за допуск проваливших гендерный тест боксерш к Олимпиаде-2024

IBA осудила МОК за допуск проваливших гендерный тест боксерш к Олимпиаде-2024

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Международная ассоциация бокса (IBA) осудила Международный олимпийский комитет (МОК) за допуск проваливших гендерный тест боксерш Иман Хелиф (Алжир) и Линь Юйтин (Тайвань) к женским соревнованиям на Играх-2024 в Париже. Об этом сообщается на сайте организации.

В IBA заявили, что участие Хелиф и Юйтин является нарушением прав спортсменов. В организации добавили, что отстранили спортсменок в 2023 году для безопасности других боксерш.

Ранее в МОК выступили в защиту Хелиф и Юйтин, подчеркнув, что они прошли все проверки перед ОИ. В организации заявили, что спортсменки долгое время участвовали в соревнованиях на самом высоком уровне, пока в 2023 году IBA не отстранила их.

На Олимпиаде-2024 итальянка Анджела Карини отказалась продолжать бой с Хелиф после того, как пропустила несколько ударов. При объявлении победителя итальянка не стала жать руку сопернице, потом опустилась на колени и заплакала.

В 2023 году IBA отстранила Хелиф и Юйтин во время чемпионата мира из‑за несоответствия критериям допуска. Результаты гендерного теста показали, что спортсменки имеют ХY‑хромосомы и повышенный тестостерон.

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      Анастасия Борисова
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