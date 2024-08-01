МОК высказался о ситуации с участием проваливших гендерный тест боксерш в Играх-2024

В МОК выступили в защиту проваливших гендерный тест боксерш-участниц Игр-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением относительно участия проваливших гендерный тест боксерш Иман Хелиф (Алжир) и Линь Юйтин (Тайвань) в женских соревнованиях на Играх-2024 в Париже. Оно доступно на сайте организации.

В МОК выступили в защиту спортсменок, подчеркнув, что они прошли все проверки перед ОИ и долгое время участвовали в соревнованиях на самом высоком уровне, пока в 2023 году Международная ассоциация бокса (IBA) не отстранила их. «Нынешняя агрессия против этих двух атлеток полностью основана на этом произвольном решении, которое было принято без какой-либо надлежащей процедуры», — говорится в заявлении.

Ранее итальянка Анджела Карини отказалась продолжать бой с Хелиф на Олимпиаде после того, как пропустила несколько ударов. При объявлении победителя итальянка не стала жать руку сопернице, потом опустилась на колени и заплакала.

Ранее МОК во время сессии в Париже принял решение об исключении из списка признанных спортивных федераций IBA. Спортсменам, представляющим национальные федерации — члены IBA, запретят участвовать в Олимпиаде 2028 года.

В 2023 году IBA отстранила Хелиф, а также представительницу Тайваня Линь Юйтин во время чемпионата мира из‑за несоответствия критериям допуска. Результаты гендерного теста показали, что спортсменки имеют ХY‑хромосомы и повышенный тестостерон. Однако Международный олимпийский комитет допустил их к женским соревнованиям в 2024 году.