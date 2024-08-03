Выступление Урганта на музыкальном фестивале отменили

Выступление Урганта на музыкальном фестивале «Антон тут рядом» отменили

В Санкт-Петербурге отменили выступление шоумена и телеведущего Ивана Урганта. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артист должен был выступить на музыкальном фестивале «Антон тут рядом», организованном одноименным благотворительным фондом, под сценическим псевдонимом Гриша Ургант.

По словам Урганта, он сразу согласился на предложение выступить с музыкальным номер, так как это возможность «помочь людям с аутизмом и их близким». «Вчера узнал, что выступить не получится. Моей вины в этом нет, и организаторы фестиваля тоже ни при чем», — написал он.

Артист призвал купивших билеты не сдавать их и все равно прийти, так как «это важный фестиваль». Он также пообещал, что перечислит в поддержку фонда 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что фильму «Во сне ты горько плакал», главную роль в котором исполнил Иван Ургант, отказали в прокатном удостоверении в России.

Шоу «Вечерний Ургант» перестало выходить на Первом канале в феврале 2022 года, как и ряд других развлекательных программ. В 2023 году Иван вернулся в страну и начал участвовать в различных YouTube-проектах в качестве приглашенного гостя.