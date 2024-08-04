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19:25, 4 августа 2024Спорт

Организаторы церемонии открытия Олимпийских игр-2024 пожаловались на угрозы

Организаторы церемонии открытия Олимпиады-2024 пожаловались на угрозы убийством

Фото: Edgar Su / Reuters

Организаторы церемонии открытия Олимпийских игр-2024 пожаловались на угрозы убийством. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, 2 августа компания Paname 2024, отвечающая за церемонию, получила несколько оскорбительных и разжигающих ненависть писем. В частности, в них цитировался Коран и говорилось, что «наказание Аллаха» постигнет организаторов церемонии.

Генеральный директор Paname 2024 подал жалобу в прокуратуру. Исполнительный директор церемоний Тьерри Ребуль также получил угрозы и подаст жалобу.

Церемония открытия Олимпиады состоялась в Париже 26 июля. Она прошла на Сене, сборные проплывали по реке на кораблях.

Мероприятие вызвало неоднозначную реакцию общественности. На родине Олимпийских игр — в Греции — ее посчитали крахом цивилизации.

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      Дарья Коршунова
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