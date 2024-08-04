Организаторы церемонии открытия Олимпиады-2024 пожаловались на угрозы убийством

Организаторы церемонии открытия Олимпийских игр-2024 пожаловались на угрозы убийством. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, 2 августа компания Paname 2024, отвечающая за церемонию, получила несколько оскорбительных и разжигающих ненависть писем. В частности, в них цитировался Коран и говорилось, что «наказание Аллаха» постигнет организаторов церемонии.

Генеральный директор Paname 2024 подал жалобу в прокуратуру. Исполнительный директор церемоний Тьерри Ребуль также получил угрозы и подаст жалобу.

Церемония открытия Олимпиады состоялась в Париже 26 июля. Она прошла на Сене, сборные проплывали по реке на кораблях.

Мероприятие вызвало неоднозначную реакцию общественности. На родине Олимпийских игр — в Греции — ее посчитали крахом цивилизации.