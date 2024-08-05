Минобороны отчиталось о сбитых американских и французских ракетах

Минобороны России: системы ПВО сбили шесть американских ракет ATACMS

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Военнослужащим также удалось сбить четыре французские крылатые ракеты воздушного базирования SCALP-EG.

Помимо того, средствами ПВО были отражены атаки с помощью семи снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которая произведена в США, французской управляемой авиабомбы Hammer и 43 беспилотников.