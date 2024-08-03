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14:00, 3 августа 2024Россия

Минобороны доложило о сбитых ракетах ЗРК Patriot и снарядах HIMARS

МО РФ: ПВО сбила ракету ЗРК Patriot, 9 снарядов HIMARS и 140 беспилотников

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили ракету зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot и девять снарядов HIMARS. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ о событиях в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Также средствами ПВО были сбиты 140 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Отмечается, что 80 из них сбили вне зоны проведения СВО.

Кроме того, армия России поразила пусковые установки сил ПВО противника. По данным военного ведомства, дальнобойным оружием было уничтожено две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-125, а также станция сопровождения воздушных целей П-18.

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      Семен Александров
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