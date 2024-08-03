Армия России поразила дальнобойным оружием украинские установки ПВО

Минобороны сообщило об уничтожении украинских пусковых установок С-125

Армия России поразила пусковые установки сил противовоздушной обороны противника. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

По данным военного ведомства, дальнобойным оружием было уничтожено две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-125, а также станция сопровождения воздушных целей П-18.

Помимо этого, за минувшие сутки оперативной авиацией, ракетными войсками и беспилотниками было поражено 138 районов сосредоточения украинской военной техники и личного состава Вооруженных сил Украины. Также были нанесены удары по пунктам временной дислокации иностранных наемников и складам топлива.

Ранее Минобороны сообщило о сдаче в плен за неделю 59 украинских бойцов. Большая часть из них сложила оружие на участке линии боевого соприкосновения, за который ответственны военнослужащие российской группы войск «Центр».