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03:29, 5 августа 2024Наука и техника

На Земле началась магнитная буря

На Земле началась сильная магнитная буря

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

На Земле началась магнитная буря, которая уже повысилась до уровня G3 (сильно). Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

По их данным, уровень фиксируется в течение шести часов.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что наибольшее влияние магнитные бури оказывают на людей с хроническими, сердечно-сосудистыми и психическими заболеваниями.

В дни магнитных бурь человек может столкнуться с головными болями, резкими перепадами настроения и «другими непонятными симптомами», объяснила эксперт.

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      Сергей Грехов
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