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15:10, 5 августа 2024Мир

Российскому паруснику разрешили зайти во французский порт вопреки санкциям

Российский фрегат «Штандарт» не пропустят в порт Франции из-за санкций ЕС

Фото: РИА Новости

Российский парусник «Штандарт» получил разрешение на заход во французский порт Ла-Рошель вопреки санкциям, вызвавшим проблемы с допуском в порты Франции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на капитана судна Владимира Мартуся.

«"Штандарту" разрешают зайти в порт Ла-Рошель для пополнения запасов», — заявил капитан.

По его словам, регион, в котором находится порт, «известен своим морским "характером" и позитивным отношением ко всему морскому».

Ранее «Штандарту» отказали в заходе в порт Гранвиля из-за санкционных ограничений.

27 июля капитан судна также сообщал о проблемах с заходом в порты Европейского союза во время фестиваля в Испании.

ЖЗЛ
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      Елизавета Мытарева
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