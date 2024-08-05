Российскому паруснику разрешили зайти во французский порт вопреки санкциям

Российский фрегат «Штандарт» не пропустят в порт Франции из-за санкций ЕС

Российский парусник «Штандарт» получил разрешение на заход во французский порт Ла-Рошель вопреки санкциям, вызвавшим проблемы с допуском в порты Франции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на капитана судна Владимира Мартуся.

«"Штандарту" разрешают зайти в порт Ла-Рошель для пополнения запасов», — заявил капитан.

По его словам, регион, в котором находится порт, «известен своим морским "характером" и позитивным отношением ко всему морскому».

Ранее «Штандарту» отказали в заходе в порт Гранвиля из-за санкционных ограничений.

27 июля капитан судна также сообщал о проблемах с заходом в порты Европейского союза во время фестиваля в Испании.