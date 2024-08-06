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17:09, 6 августа 2024Россия

Минобороны заявило о продолжении боев на границе с Курской областью

Минобороны России: войска отражают атаки в районе госграницы в Курской области
СюжетМинобороны

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска отражают атаки в районе государственной границы в Курской области. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражают атаки и наносят огневое поражение по противнику в районе государственной границы и резервам на территории Сумской области», — говорится в сообщении.

Там отметили, что по бронетехнике украинских солдат применяется авиация, по сосредоточениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) были нанесены удары. На данный момент в район ведения боев направились резервы российской группировки войск, которые базировались на курском направлении.

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6 августа стало известно о массированном обстреле Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). При атаках 13 человек пострадали, еще одну мирную жительницу спасти не удалось.

Во время обстрела украинские солдаты при поддержке тяжелой техники предприняли попытку прорвать государственную границу России. Российским пограничникам удалось остановить проникновение в регион. Минимум 20 бойцов ВСУ были ликвидированы при попытке прорыва.

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      Никита Абрамов
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