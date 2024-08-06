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04:49, 6 августа 2024Мир

США приготовились к новым атакам по своим силам на Ближнем Востоке

Axios: США ожидают новых ударов по своему контингенту на Ближнем Востоке

Фото: Bryan Woolston / Reuters

США ожидают новых атак по своему контингенту на Ближнем Востоке после обстрела авиабазы Айн-эль-Асад в Ираке, в результате которой пострадали американские военнослужащие. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного чиновника.

По его словам, Пентагон готовится к атакам на силы США в регионе «в ближайшие дни». Как утверждает американский чиновник, повышение напряженности на Ближнем Востоке позволяет проиранским группировкам чувствовать себя «менее сдерживаемыми» в нападениях на военных США.

Ранее стало известно, что при обстреле американской военной базы Айн аль-Асад, расположенной на западе Ирака, пострадали несколько военнослужащих. Сообщается, что президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис оповестили об обстреле базы.

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      Маргарита Пименова
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