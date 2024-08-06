Россиянка погибла при попытке прорыва ВСУ в Курскую область

Mash: 24-летняя девушка погибла при неудачном прорыве ВСУ в Курскую область

Девушка погибла при неудачном прорыве Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

24-летняя жительница получила тяжелые ранения во время артобстрела города Суджи. Медикам не удалось ее реанимировать.

Как разузнал Mash, 6 августа курский город Суджа подвергся массированной атаке со стороны Украины. ВСУ били артиллерией по частным домам, соцобъектам и поддерживали огонь танками и дронами. Затем при поддержке тяжелой техники украинские солдаты попытались штурмовать госграницу.

Российским пограничникам удалось остановить проникновение в Курскую область. Минимум 20 бойцов ВСУ были ликвидированы при попытке прорыва в Курскую область.

До этого в сети распространили кадры с последствиями атаки ВСУ на Суджанский район Курской области, предшествующей попытке прорыва диверсантов. На видео были запечатлены поврежденные дома, обломки зданий на дороге и вырванные ударами снарядов куски асфальта.