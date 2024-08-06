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16:45, 6 августа 2024Россия

Военный раскрыл значение Торецка для Российской армии

Военный эксперт Дандыкин: Торецк важен для логистики ВС России

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Торецк важен для Вооруженных сил (ВС) России с точки зрения логистики, рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Значение населенного пункта специалист раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«Освобождение города позволит продвигаться дальше так же, как и освобождение той же Красногоровки, Часова Яра и так далее. Поэтому бои идут. Противник попал в клещи», — отметил Дандыкин.

По словам военного эксперта, линия фронта на этом направлении скоро может измениться.

«Я думаю, что не за горами будет день, когда эта линия фронта продвинется гораздо дальше — в сторону границ Донецкой народной республики (ДНР)», — заключил он.

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Ранее советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщил, что в Торецке начались бои между российскими военными и бойцами ВСУ. При этом он подчеркнул, что штурм населенного пункта Российской армией ведется не в лоб, а «справа и слева», зажимая город в клещи. По его словам, сейчас украинские военные удерживают укрепрайон в районе шахты «Северная».

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