Киев пообещал мощные удары по территории России. Как на эти заявления отреагировали в Москве?

Сенатор Климов усомнился в обещании Ермака нанести мощные удары по России

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов усомнился в реализации обещания главы офиса президента Украины Андрея Ермака нанести по территории России мощные удары. Сенатор ответил украинскому политику в беседе с «Лентой.ру».

Этот Ермак — помощник политической блохи, не имеющий никаких законных конституционных полномочий, что-то там рассуждает. Запретить ему рассуждать мы не можем. Но воплощать его безумные идеи в жизнь вряд ли кто-то захочет. В том числе и их хозяева в Вашингтоне Андрей Климов зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам

Ермак заявил о достаточном количестве российских целей для Украины

Андрей Ермак пообещал мощные удары Украины по территории России, опубликовав соответствующий пост в своем Telegram-канале. По словам Ермака, российских целей для Украины хватает.

Наши удары будут становиться еще мощнее. Россия пока не представляет, что она начала собственным террором. Целей хватит Андрей Ермак глава офиса президента Украины

При этом ранее Ермак призывал к скорейшему завершению конфликта. Он назвал самым важным ожиданием от второго мирного саммита формирование предпосылок для прекращения боевых действий. «Нам нужно как можно скорее положить конец этой войне, чтобы добиться справедливого мира», — говорил он в интервью западным журналистам.

Ермак Андрей . Фото: Volodymyr Tarasov / Globallookpress.com

На Украине заявили о возможности полного разрушения Крымского моста

Советник офиса украинского президента сделал свое высказывание об ударах на следующий день после заявления главы главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о возможности разрушения Крымского моста в ближайшие месяцы.

В эфире украинского телемарафона Буданов сказал, что «работа идет», в том числе над дальними ударами и над уничтожением конструкции через Керченский пролив. По его словам, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) якобы есть шансы. «Это все нуждается, скажем так, в комплексном решении», — подчеркнул он.

На слова Буданова отреагировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она считает, что эти угрозы могут быть частью предвыборной кампании США.

Фото: Reuters

«Не является ли это частью предвыборной кампании в США, в ходе которой должны быть представлены убедительные доказательства "достижений" Белого дома и Банковой», — отметила дипломат, назвав слова Буданова терроризмом в чистом виде.

Киев оказался разочарован отказом Запада расширить удары вглубь России

Кроме того, украинские власти неоднократно заявляли о возможных ударах вглубь России. Однако известно, что, например, Великобритания не разрешает ВСУ использовать ракеты Storm Shadow для ударов по российской территории из-за риска эскалации российско-британских отношений.

По сведениям газеты The Times, этот подход разделяет и ряд других стран НАТО. При этом президент Украины Владимир Зеленский ранее утверждал, что получил от правительства Великобритании разрешение на дальнобойные удары по РФ. В целом The Times характеризует британскую политику в отношении ударов по территории России как очень запутанную.

В свою очередь британский эксперт Александр Меркурис указал, что Киев оказался разочарован отказом Запада расширить удары вглубь России.

Названо условие для снятия США запрета на удары вглубь России

Хорватские журналисты считают, что Соединенные Штаты могут пойти на снятие запрета для Украины на нанесение ударов вглубь территории России только в случае критической для Киева ситуации на фронте.

«Остается всего одна генеральная попытка, после которой Вашингтону пришлось бы признать, что идеи иссякли. О чем речь? О плане, который Киев уже давно озвучивает: Украина получает максимальную западную военную поддержку, которая устранит все запреты на нанесение украинских ударов по территории Российской Федерации», — сказано в материале издания Advance.

Отмечается, что при таком развитии событий Украина смогла бы атаковать территорию России с помощью всех имеющихся у нее видов вооружений — самолетов, артиллерии, ракет разной дальности. Правда, журналисты сомневаются, что это будет продиктовано какими-то стратегическими замыслами Киева.

Ранее аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон заявил, что властям США нужно пересмотреть отношения с Россией. «Стремление [США] к смене власти в Москве — опасная авантюра, как и продолжение разрешения Украине использовать американское оружие для нанесения ударов вглубь России», — написал он, отметив, что действия американской администрации увеличивают риски ядерной эскалации.