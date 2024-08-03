В России ответили на обещание мощных ударов со стороны Украины

Сенатор Климов усомнился в реализации обещания Ермака нанести мощные удары по РФ

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов усомнился в реализации обещания главы офиса президента Украины Андрея Ермака нанести по территории России мощные удары. В беседе с «Лентой.ру» сенатор ответил украинскому политику.

«Честно говоря, я устал комментировать этих политических блох. Во-первых, непонятно, кто такой [президент Украины Владимир] Зеленский. Для меня он просто физическое лицо, находящееся сейчас на территории Украины. Там таких физических лиц на подконтрольной нынешнему Киеву территории не более 30 миллионов. Он один из них. Этот Ермак — помощник политической блохи, не имеющий никаких законных конституционных полномочий, что-то там рассуждает», — заявил Климов.

Запретить ему рассуждать мы не можем. Но воплощать его безумные идеи в жизнь вряд ли кто-то захочет. В том числе и их хозяева в Вашингтоне Андрей Климов зампред комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее Ермак пообещал мощные удары Украины по территории России. По его словам, российских целей для Украины хватает. Он добавил, что Россия «даже не представляет, что она начала».

При этом Ермак призывал к скорейшему завершению конфликта. Он называл самым важным ожиданием от второго мирного саммита формирование предпосылок для прекращения боевых действий.

