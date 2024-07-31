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09:58, 31 июля 2024Мир

В США призвали к пересмотру отношений с Россией

Аналитик Лоусон: США нужно пересмотреть отношения с Россией
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Ulf Mauder / Globallookpress.com

Властям США нужно пересмотреть отношения с Россией. К этому в статье для журнала The National Interest призвал аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон.

«Отношения с Россией должны быть пересмотрены. Стремление [США] к смене власти в Москве — опасная авантюра, как и продолжение разрешения Украине использовать американское оружие для нанесения ударов вглубь России», — написал он.

По мнению Лоусона, действия американской администрации увеличивают риски ядерной эскалации. Он считает, что исправить эту ситуацию сможет кандидат в президенты США Дональд Трамп вместе с выдвинутым им вице-президентом Джей Ди Вэнсом в случае победы на выборах.

Ранее Трамп заявил, что США поспособствовали сближению России и Китая. Политик также выразил уверенность, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы он остался хозяином Белого дома.

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      Лина Пивоварова
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