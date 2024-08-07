Два украинских БПЛА уничтожили над Белгородской областью

МО РФ доложило о двух уничтоженных украинских БПЛА над Белгородской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Белгородской области. Об этом доложили в Минобороны России (МО РФ), комментарий по ситуации был опубликован в Telegram-канале ведомства.

В ведомстве разъяснили, что атаки были пресечены около 11:20 и 12:20. Оба ликвидированных устройства относились к беспилотникам самолетного типа.

Других подробностей о происшествии в Минобороны не привели.

Ранее стало известно, что три автомобиля были повреждены в городе Шебекино Белгородской области из-за атаки со стороны Украины.