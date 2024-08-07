На Украине отказались от заявлений о поддержке боевиков в Мали

FT: представитель ГУР Юсов отказался от заявлений о поддержке боевиков в Мали

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины отказались от заявлений о поддержке боевиков в Мали. Об этом пишет газета Financial Times.

Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил изданию, что якобы «не делал подобных заявлений» о причастности украинской разведки к нападению повстанцев-туарегов на колонну частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Мали.

В конце июля стало известно, что колонна ЧВК «Вагнер» попала в засаду боевиков в Мали. Позднее Юсов заявил, что повстанцы-туареги получили от Киева информацию, необходимую для проведения атаки на бойцов ЧВК.

После этого в Мали сообщили о разрыве дипломатических отношений с Украиной. В украинском МИД решение африканской республики назвали недальновидным и поспешным, отвергнув заявление властей Мали о поддержке Киевом международного терроризма.