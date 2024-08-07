Пассажиров заперли в «самолете-сауне» на два часа без еды и воды

Daily Mail: пассажиров Thai Airways заперли в душном самолете на два часа

Пассажиры Thai Airways провели два часа в запертом самолете с неработающим кондиционером. Подробностями делится издание Daily Mail.

Boeing 777 готовился к вылету из Лондона в Бангкок вечером 25 июля, однако у лайнера возникли неполадки в системе кондиционирования. По словам пассажиров, в душном салоне были условия, как в сауне, при этом людям не дали еду и даже воду. Некоторые участники рейса пожаловались на панические атаки.

В итоге полет так и не состоялся и был перенесен. Пассажиров должны были разместить в отеле, но свободных номеров на всех не хватило, так что некоторым путешественникам пришлось искать жилье самостоятельно. Самолет вылетел только около 19:00 на следующий день.