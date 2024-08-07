Пловцам-марафонцам разрешили тренироваться в Сене

Олимпийским пловцам-марафонцам разрешили провести тренировки в Сене

Пловцам-марафонцам разрешили провести тренировки в Сене в рамках Олимпийских игр-2024. Об этом сообщает Associated Press.

Организаторы заявили, что заплывы безопасны. Несмотря на это, по информации источника, многие спортсмены могут пропустить тренировку. Ранее несколько тренировок были отменены.

Женский марафон на открытой воде пройдет 8 августа, 9 августа на дистанцию выйдут мужчины.

Ранее несколько триатлонистов столкнулись с негативными последствиями после заплыва в Сене. Представительница Казахстана Екатерина Шабалина призналась, что после возвращения домой почувствовала себя плохо и стала принимать антимикробные препараты. У бельгийской триатлонистки Клэр Мишель в больнице обнаружили кишечную палочку.