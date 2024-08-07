Стал известен лидер в медальном зачете Олимпиады-2024

Сборная США продолжила возглавлять медальный зачет Олимпиады-2024

В Париже завершился одиннадцатый день Олимпийских игр 2024 года, медальный зачет продолжила возглавлять сборная США. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Всего было разыграно 15 комплектов наград. Американские спортсмены завоевали три золотые медали: Габриэль Томас победила в беге на 200 метров, Коул Хокер — в беге на 1500 метров, Кэролайн Маркс — в серфинге. Всего у команды 24 золотых, 31 серебряная и 31 бронзовая медали.

Второе место занимает сборная Китая, в активе которой 22 золотых, 20 серебряных и 16 бронзовых наград. На третьем месте расположились австралийцы с 14 золотыми, 12 серебряными и 9 бронзовыми медалями.

Олимпийские игры продлятся до 11 августа. Напомним, российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

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