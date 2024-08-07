В атакованной ВСУ Курской области отменили все массовые мероприятия

Оперштаб отменил все массовые мероприятия в Курской области из-за атак ВСУ

В Курской области, которая больше суток находится под ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ), отменили все массовые мероприятия. Соответствующее решение принял оперштаб, сообщил в видеообращении временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«В регион выехали медики из Москвы и Санкт-Петербурга, федеральный центр выделяет Курской области дополнительные средства и другую помощь», — сообщил он.

Губернатор назвал контролируемой ситуацию в Курской области. По его данным, запас воды, лекарств и предметов первой необходимости в регионе в достаточном количестве.

6 августа стало известно о попытках прорыва украинских диверсантов в Суджанском и Кореневском районе Курской области. Границу России, как уточняли в Минобороны, пытались прорвать 300 военнослужащих из 22-й механизированной бригады ВСУ. Ночью боестолкновения продоложались, армия России проводит операцию по уничтожению формирований ВСУ. О ситуации доложили Владимиру Путину.

По последним данным Минздрава, более чем за сутки в Курской области пострадали 24 человека, 11 из которых госпитализировали. Одного человека врачи спасти не смогли. Из обстреливаемых территорий приграничного региона уже начали вывозить жителей.