Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:18, 7 августа 2024Россия

В атакованной ВСУ Курской области отменили все массовые мероприятия

Оперштаб отменил все массовые мероприятия в Курской области из-за атак ВСУ

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Курской области, которая больше суток находится под ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ), отменили все массовые мероприятия. Соответствующее решение принял оперштаб, сообщил в видеообращении временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«В регион выехали медики из Москвы и Санкт-Петербурга, федеральный центр выделяет Курской области дополнительные средства и другую помощь», — сообщил он.

Губернатор назвал контролируемой ситуацию в Курской области. По его данным, запас воды, лекарств и предметов первой необходимости в регионе в достаточном количестве.

6 августа стало известно о попытках прорыва украинских диверсантов в Суджанском и Кореневском районе Курской области. Границу России, как уточняли в Минобороны, пытались прорвать 300 военнослужащих из 22-й механизированной бригады ВСУ. Ночью боестолкновения продоложались, армия России проводит операцию по уничтожению формирований ВСУ. О ситуации доложили Владимиру Путину.

По последним данным Минздрава, более чем за сутки в Курской области пострадали 24 человека, 11 из которых госпитализировали. Одного человека врачи спасти не смогли. Из обстреливаемых территорий приграничного региона уже начали вывозить жителей.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Обстановка сложная». ВСУ пытаются активно наступать на Курскую область. Чего добивается Украина?

      На Украине 48 уклонистов пытались выехать из страны в кузове грузовика

      Дрейк выложил 100 гигабайт неизданных треков

      Минобороны отчиталось о боях с ВСУ у российской границы

      Два украинских БПЛА уничтожили над Белгородской областью

      Жена футболиста Тарасова высказалась о походах мужа на маникюр в салон красоты

      По факту нападения на населенные пункты Курской области возбудили дело

      Во Франции раскритиковали новый транш помощи Украине

      Украинцев предупредили о перебоях с хлебом

      В спецназе «Ахмат» признали присутствие ВСУ в населенных пунктах Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше