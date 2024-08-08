Киев заявил о попытках Нигера изолировать Украину

Кулеба: Нигер и Мали прикладывают усилия по изоляции Украины

Страны Африки прикладывают усилия по изоляции Украины. Соответствующее заявление сделал глава МИД республики Дмитрий Кулеба, пишет Bloomberg.

«Тот факт, что правительство Нигера последовало примеру Мали, приводит нас к выводу, что это скоординированные усилия по изоляции Украины», — передает агентство слова министра.

5 августа стало известно о разрыве Мали дипломатических отношений с Украиной. Такое решение Киев назвал поспешным и недальновидным.

Вслед за Мали, 6 августа, о разрыве дипотношений с Украиной объявил Нигер. Власти страны сообщили об обращении в Совет Безопасности ООН в связи с украинской агрессией.