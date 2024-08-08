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16:44, 8 августа 2024Бывший СССР

Киев заявил о попытках Нигера изолировать Украину

Кулеба: Нигер и Мали прикладывают усилия по изоляции Украины
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Страны Африки прикладывают усилия по изоляции Украины. Соответствующее заявление сделал глава МИД республики Дмитрий Кулеба, пишет Bloomberg.

«Тот факт, что правительство Нигера последовало примеру Мали, приводит нас к выводу, что это скоординированные усилия по изоляции Украины», — передает агентство слова министра.

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5 августа стало известно о разрыве Мали дипломатических отношений с Украиной. Такое решение Киев назвал поспешным и недальновидным.

Вслед за Мали, 6 августа, о разрыве дипотношений с Украиной объявил Нигер. Власти страны сообщили об обращении в Совет Безопасности ООН в связи с украинской агрессией.

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      Екатерина Грищенко
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