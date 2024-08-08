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09:21, 8 августа 2024Спорт

Сафонов одной фразой прокомментировал дебют за ПСЖ

Вратарь Сафонов прокомментировал дебют за ПСЖ фразой «первые шаги сделаны»

Фото: Christian Hofer / PSG / Getty Images

Российский вратарь Матвей Сафонов в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) одной фразой прокомментировал дебют за французский клуб «Пари Сен-Жермен».

«Первые шаги сделаны», — подписал Сафонов галерею с фотографиями.

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7 августа Сафонов впервые вышел на поле в составе ПСЖ. В товарищеском матче против австрийского «Штурма» он пропустил два мяча (2:2).

ПСЖ объявил о переходе 25-летнего российского вратаря 14 июня. Контракт с Сафоновым рассчитан до 2029 года. По информации инсайдеров, сумма сделки составила 20 миллионов евро. Сафонов заявил о готовности стать основным вратарем в новом клубе.

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