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04:02, 8 августа 2024Мир

В США допустили отказ Ирана от массированной атаки на Израиль

Politico: в США допустили отказ Ирана от массированной атаки на Израиль

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Иран может отказаться от массированной атаки на Израиль в качестве ответа на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Американские чиновники, которые переговорили с газетой, заявили, что Иран пересмотрел свой план, потому что Вашингтон предупредил их о том, что атака только усилит напряженность в регионе, создав риск прямой конфронтации. Собеседники издания выразили уверенность, что в Тегеране могут прислушаться к этим доводам.

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Ранее The Times of Israel сообщила, что власти Израиля задумались о возможности нанесения превентивного удара по Ирану, если станет понятно, что атака со стороны арабской республики будет неизбежной. Отмечается, что такие действия могут быть осуществимы лишь в случае абсолютной уверенности разведки в том, что Иран планирует атаковать еврейское государство.

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      Сергей Грехов
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