Появились кадры из обстрелянной ВСУ Липецкой области. Десятки человек покинули свои дома из-за атаки

Появились кадры из Липецкой области, атакованной ночью 19 дронами ВСУ

В сеть выложили кадры из атакованной Вооруженными силами Украины (ВСУ) Липецкой области. Видео опубликовали в Telegram-канале Baza.

На кадрах можно заметить световую вспышку, озарившую небо, после которой последовал громкий звук взрыва. Женский голос за кадром говорит, что нужно срочно уходить.

Украинские военные атаковали Липецкую область в ночь на пятницу, 9 августа. В небе над регионом зафиксировали 19 вражеских дронов, после чего по всей территории области произошла детонация взрывоопасных объектов. Также вследствие удара ВСУ загорелся военный аэродром.

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Число пострадавших в регионе после атаки ВСУ возросло

Число пострадавших мирных граждан в зоне массированной атаки ВСУ на Липецкую область выросло до девяти человек. Данную информацию сообщил в своем Telegram-канале губернатор российского региона Игорь Артамонов.

По его словам, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в больницах Липецка.

Посетили раненых в больницах. На текущий момент в списке пострадавших 9 человек. Всем оказывается необходимая помощь Игорь Артамонов губернатор Липецкой области

Кроме того, Артамонов подтвердил, что детонация взрывоопасных объектов произошла вдали от гражданских строений. Он подчеркнул, что на месте случившегося уже работают экстренные службы. При этом угроза атаки украинских дронов по-прежнему сохраняется.

Власти региона заявили, что массовая эвакуация не потребовалась

На фоне обстрела Липецкой области беспилотниками ВСУ примерно 100 человек были вынуждены покинуть свои дома. При этом в региональном правительстве заявили, что массовой эвакуации не потребовалось.

«В 11 пунктов временного размещения порядка 100 человек всего приехало. Массовая эвакуация не потребовалась. И люди уже вернулись в свои дома», — сообщили в пресс-службе властей Липецкой области.

Эвакуированным ранее гражданам разрешили возвращаться в свои дома. Специально для этого руководство региона организовало работу транспорта. До этого эвакуированные жители были перевезены в пункты временного размещения в Копцевых Хуторах.