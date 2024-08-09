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08:19, 9 августа 2024Россия

Опубликованы кадры из атакованной 19 дронами ВСУ Липецкой области

В сети появились кадры из атакованной 19 дронами ВСУ Липецкой области

В сети появились кадры из Липецкой области, которая в ночь на пятницу, 9 августа, попала под удар 19 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах видна световая вспышка, за которой следует мощный звук взрыва. За кадром слышится голос девушки, которая говорит, что нужно уходить.

ВСУ атаковали Липецкую область в ночь на пятницу, 9 августа. Регион подвергся массированной атаке дронов, на его территории впоследствии произошла детонация взрывоопасных объектов. В результате атаки, по последним данным, пострадали шесть человек. В регионе также загорелся военный аэродром.

Жители Липецка стали получать фейковые призывы покинуть город на фоне атаки. Из-за ситуации в Липецком муниципальном округе ввели режим ЧС. Из части населенных пунктов эвакуировали жителей. В зону эвакуации попали 416 домовладений.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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