Появились кадры пожара на военном аэродроме в Липецкой области после атаки ВСУ

Опубликованы кадры пожара на военном аэродроме в Липецкой области после атак ВСУ

В сети появились кадры пожара на военном аэродроме в Липецкой области, который возник в результате массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион. Их публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах видно, что на горизонте пылает мощный пожар. Также показаны языки пламени и зарево в ночном небе.

О возгорании на военном аэродроме в ночь на 9 августа сообщило управление МЧС по российскому региону. В ведомстве тогда не привели никаких подробностей происшествия.

ВСУ атаковали Липецкую область в ночь на пятницу, 9 августа. Регион подвергся массированной атаке дронов, на его территории впоследствии произошла детонация взрывоопасных. В результате атаки, по последним данным, пострадали шесть человек.