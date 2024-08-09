Сообщение о возможной ампутации ноги у популярного российского блогера оказалось выдумкой

Сообщение о возможной ампутации ноги у блогера Эдварда Била оказалось выдумкой

Популярный российский блогер Эдвард Бил в ближайшее время выпишется из больницы. Об этом стало известно Mash.

Блогера готовят к выписке, 9 августа он может вернуться в спецприемник. Также утверждается, что сообщение о возможной ампутации ноги у Била оказалось выдумкой.

По информации издания, блогер и его команда распространили ложную информацию про пять сложных операций, заражение крови и переливание, вероятно, чтобы вызвать общественный резонанс и добиться отмены административного ареста Била на 14 суток за пранк в полицейской форме. Однако суд отклонил жалобу и оставил пранкера отбывать наказание, несмотря на госпитализацию.

Уточняется, что Бил действительно сломал ногу в Сочи в апреле 2023 года. Врачи его прооперировали, установили штифт и закрыли рану кожным лоскутом, который пересадили с другой части тела. В июле он попал в изолятор, рана начала гноиться, блогера госпитализировали в отделение гнойной хирургии. Его прооперировали: вскрыли рану и удалили гнойный очаг.

Ранее сообщалось, что у Била обнаружили тяжелую форму остеомиелита, из-за чего он может больше года провести в лежачем состоянии. До этого утверждалось, что блогера спасли от ампутации ноги.

Ночью 1 августа Била госпитализировали из спецприемника. Отмечалось, что это последствия падения с самоката, из-за которого блогер получил перелом. Сообщалось, что в больнице ему провели несколько операций.

30 июля суд Москвы арестовал Била на 14 суток. Блогер устроил пранк в центре Москвы, для которого он оделся в форму, похожую на полицейскую, и передвигался на самокате. Во время пранка возник конфликт, переросший в массовую драку.

В мае Бил рассказал, что сломал ногу, когда катался на самокате. У блогера был открытый перелом, медикам пришлось делать ему пересадку кожи.