Су-25 уничтожили личный состав и технику ВСУ в Курской области

Минобороны: экипажи Су-25 уничтожили личный состав ВСУ в Курской области

Экипажи истребителей Су-25 уничтожили личный состав и технику Вооруженных сил Украину (ВСУ) на территории Курской области. Об этом со ссылкой на министерство обороны России сообщает ТАСС.

«Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были уничтожены», — рассказали в ведомстве.

Прежде Минобороны показало кадры поражения живой силы ВСУ в Курской области. На записи, сделанной средствами объективного контроля, видно, как российский беспилотник сбрасывает боеприпасы на группу укрывающихся в лесополосе бойцов ВСУ. В ведомстве сообщили, что цели уничтожены.

Утром 6 августа ВСУ обстреляли приграничный город Суджа в Курской области, после чего при поддержке танков и боевых бронированных машин перешли государственную границу России. Бои в регионе продолжаются. В Минобороны России заявили, что за минувшие сутки Киев потерял на курском направлении до 400 военных.